Bonus casa nel 2026 | confermato il 50 per cento sulla prima abitazione

Il governo ha confermato anche per il 2026 il bonus del 50% sulla prima casa, offrendo un'opportunità di sostegno agli acquirenti. La misura rimane valida per tutto l'anno, ma sarà importante agire tempestivamente. Questa agevolazione rappresenta un'interessante possibilità per chi desidera acquistare la prima abitazione, garantendo un vantaggio fiscale significativo.

La manovra del governo conferma, per tutto il 2026, il bonus sulla prima casa al 50 per cento. Ma, nel nuovo anno, occorrerà fare in fretta. Infatti, sarà più difficile un’ulteriore proroga dell’aliquota di detrazione fiscale e della conferma del tetto di spesa di 96 mila euro anche nel 2027. Proprio il quadro di incertezza sulle aliquote dei bonus edilizi avrebbe prodotto, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore del 28 dicembre, una contrazione degli investimenti di circa 20 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno. La conferma del 50 per cento dell’incentivo sulle ristrutturazioni degli immobili emerge in uno scenario di riduzione delle possibilità di agevolare, dal punto di vista fiscale, i lavori sulla casa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

