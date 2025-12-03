Fognini a Belve non sa chi è Bukowski | Non mi è mai piaciuto leggere poi attacca Volandri | Non è stato uomo

Fognini a Belve non sa chi è Bukowski: "Non mi è mai piaciuto leggere". Poi attacca Volandri sulla Coppa Davis: "Non ha avuto il coraggio di parlarmi". E la confessione sugli attacchi di panico a Roland Garros.

Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L'essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. " Fabio Fognini non si trattiene e, ospite a 'Belve', racconta senza filtri la delu

RAI DUE – "BELVE" 2/12 ORE 21.25 * FABIO FOGNINI, «NON HO NOSTALGIA DEL MIO RECENTE RITIRO»

Le anticipazioni di Belve, Fognini: «Ho pagato mezzo milione di multe. Coppa Davis? Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla» - Stasera in tv, martedì 2 dicembre, Francesca Fagnani accoglie tre ospiti nella trasmissione da lei ideata e condotta, oltre alla sorpresa Maria ...