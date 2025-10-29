Radja Nainggolan e i debiti | Mi vergognavo Indossavo gli stessi vestiti per 4 giorni di fila

Radja Nainggolan ha raccontato alcuni particolari della sua adolescenza con cui ha dovuto fare i conti prima della notorietà che si è guadagnato col calcio: "Non c'erano soldi, solo debiti. Lavoravo in nero per aiutare e a 16 anni decisi di venire in Italia solo per cercare di guadagnare. Il mio primo stipendio era di 1.400 euro, la metà li davo a mamma.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

