Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio portiamo delle autostrade sulla A1 Roma Napoli in direzione Roma per traffico code a tratti tra San Vittore Cassino è più avanti tra Ceprano e Ferentino sulla A1 Roma sempre per traffico in direzione Firenze code a tratti tra Magliano Sabina e Orte ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per allagamento traffico rallentato all'altezza della Nomentana in carreggiata interna a rallentamenti tra classe bis Salaria sulla via Pontina per traffico rallentamenti tra via di Pratica e Castel Romano In entrambe le direzioni per il trasporto pubblico la linea termini Centocelle precedentemente limitata a Ponte Casilino è tornata regolare ed infine novità per il trasporto pubblico locale nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e C5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato all'unità di rete da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

