Verso il ritorno in campo di domenica prossima A Padova un tabù da sfatare Prima dell’anno spesso indigesta

4 gen 2026

Il Modena si prepara alla sfida di domenica a Padova, un’occasione per invertire un trend negativo che dura dal ritorno in Serie B nel 2022. Prima dell’inizio del nuovo anno, la squadra cerca di affrontare questa partita con determinazione, puntando a superare un ostacolo che rappresenta un vero e proprio tabù. L’appuntamento del 11 gennaio sarà un momento importante per i canarini nel cammino di questa stagione.

Anno nuovo, vita nuova. È proprio il caso di dirlo per il Modena, che il prossimo 11 gennaio a Padova sarà chiamato ad invertire una tendenza negativa che va avanti da quando i canarini sono ritornati in serie B nel 2022. I questi ultimi tre campionati cadetti infatti, i gialloblù sono sempre stati puntualmente battuti nella prima partita giocata nel nuovo anno. È accaduto con Tesser nel torneo 202223 (Frosinone-Modena 2 a 1), con Bianco un anno più tardi, sconfitta in casa 1 a 2 col Brescia, e più o meno un anno fa quando i gialli di Mandelli furono superati al Barbera di Palermo con un netto 2 a 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

