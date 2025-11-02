I PRECEDENTI E’ la prima sfida in B Un tabù da sfatare | nessuna vittoria in terra lombarda
In C1 e perfino in Serie A, ma in B, Monza e Spezia non si sono mai affrontate. Quella di oggi sarà dunque il primo scontro tra i cadetti. In tutto, nel passato, 12 le volte e gli aquilotti, in terra lombarda, non hanno mai vinto: 6 sconfitte e altrettanti pareggi nella collezione. Il primo incrocio è nella Coppa Italia semiprofessionisti del 1975, il 1° maggio al Sada, con un 1-0 che ha permesso ai padroni di casa di passare il turno (dopo l’1-1 dell’andata). Segnò Ruben Buriani e quell’anno il Monza fece suo il prestigioso trofeo. Tra i pareggi, 4 si sono conclusi a reti inviolate, fra cui il primo incrocio di campionato datato 31 maggio 1987 disputatosi al vecchio stadio ’Sada’ e il penultimo datato 17 aprile 2011. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
