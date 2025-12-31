Calcio Serie C La Pianese corre verso l’Ascoli I marchigiani sono un tabù da sfatare

La Pianese si prepara all’anticipo di sabato contro l’Ascoli, una sfida importante nel calendario di Serie C. La squadra bianconera intensifica gli allenamenti, con l’ultimo del 2025 in programma questa mattina. Domani, primo gennaio, si svolgerà una sessione pomeridiana per iniziare l’anno con la giusta concentrazione. La sfida contro l’Ascoli rappresenta un’opportunità per provarci e sfatare un tabù contro i marchigiani.

La Pianese prosegue la preparazione in vista dell’anticipo di sabato contro l’Ascoli. La formazione bianconera oggi, per l’ultimo giorno del 2025, come da programma effettuerà un allenamento mattutino mentre domani, giovedì 1 gennaio l’anno nuovo si aprirà con una sessione pomeridiana. Il gruppo bianconero si ritroverà nel pomeriggio anche venerdì, per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida contro la compagine marchigiana, miglior difesa del girone e di tutto il professionismo italiano con sole 7 reti subire in 18 giornate. Nei tre precedenti i bianconeri amiatini non hanno mai battuto quelli marchigiani, vittoriosi al Del Duca lo scorso anno (1-0) prima di due pareggi, l’1-1 del Comunale della passata stagione e lo 0-0 dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

