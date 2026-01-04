‘Verissimo – Le storie’ domenica 4 gennaio | le interviste di oggi

Domenica 4 gennaio alle 16.30 su Canale 5, torna ‘Verissimo – Le storie’. Silvia Toffanin conduce un nuovo appuntamento con le interviste più significative di questa stagione, offrendo agli spettatori approfondimenti e racconti di personaggi noti e meno noti. Un momento dedicato alla scoperta di storie autentiche e coinvolgenti, presentato con sobrietà e attenzione ai dettagli.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo – Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Verissimo propone oggi le interviste ad Anna Tatangelo, in attesa del secondo figlio, Cesara Buonamici e Gianni Sperti. Andrà in onda anche l'intensa intervista ad Achille Costacurta.

