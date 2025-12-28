‘Verissimo – Le storie’ domenica 28 dicembre | le interviste di oggi
(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo – Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Verissimo riproporrà le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti. Spazio poi all'amore con Veronica Peparini e Andreas . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
