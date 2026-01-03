‘Verissimo – Le storie’ sabato 3 gennaio | le interviste di oggi

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, torna l’appuntamento con 'Verissimo – Le storie'. Silvia Toffanin conduce un approfondimento sulle interviste più significative di questa stagione, offrendo agli spettatori uno sguardo diretto e autentico sulle storie di personaggi pubblici e non. Un momento di informazione e riflessione, in linea con il tono sobrio e rispettoso del programma.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo – Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà le pallavoliste Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, che lo scorso giugno si sono unite civilmente, e l'ex .

