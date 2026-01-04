Venezueladomani riunione Consiglio Onu

Domani si svolgerà una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere l'operazione militare statunitense in Venezuela, che ha portato all'arresto del presidente Maduro. La riunione mira a valutare le implicazioni internazionali dell'intervento e a trovare eventuali soluzioni diplomatiche alla crisi in atto.

16.36 Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà domani la riunione di emergenza sull'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato all'arresto del presidente Maduro. E' quanto fa sapere la presidenza di turno somala. "La presidenza intende tenere la riunione di emergenza lunedì mattina alle 10" (16 italiane), ha detto il portavoce della missione somala all'Onu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

