Venezuela | Colombia chiede ' riunione urgente consiglio sicurezza Onu' **

La Colombia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in risposta alle recenti esplosioni a Caracas, accusando il Venezuela di essere sotto bombardamento. Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha evidenziato la gravità della situazione, sottolineando l'importanza di un intervento internazionale per affrontare la crisi. Questa richiesta riflette le tensioni tra i due Paesi e la preoccupazione per la stabilità regionale.

Bogotà, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato che Caracas è sotto bombardamento, dopo che nelle prime ore del mattino sono state udite detonazioni ed esplosioni in varie parti della capitale venezuelana, e ha chiesto riunioni urgenti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati Americani. Petro ha sottolineato che la Colombia è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che la riunione dev'essere convocata immediatamente, per "stabilire la legalità internazionale dell'aggressione contro il Venezuela". 🔗 Leggi su Iltempo.it

