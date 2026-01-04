Venezuela proteste a Madrid contro l' intervento Usa

Da lapresse.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Madrid si è svolta una manifestazione davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, organizzata da un gruppo di dimostranti. La protesta è rivolta all’intervento militare statunitense in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e al suo trasferimento a New York per un processo per traffico di droga. L’evento riflette le tensioni internazionali legate a questa operazione e il disappunto di alcuni cittadini.

Domenica un gruppo di dimostranti si è riunito davanti all’ ambasciata degli Stati Uniti a Madrid per protestare contro l ‘azione militare americana in Venezuela, con raid e la cattura del presidente Nicolas Maduro, portato a New York dove sarà processato per traffico di droga. La polizia spagnola ha monitorato la manifestazione, i partecipanti, che sventolavano bandiere venezuelane cubane e palestinesi, contestano quello che ritengono un intervento illegittimo in un Paese sovrano da parte dell’amministrazione Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

venezuela proteste a madrid contro l intervento usa

© Lapresse.it - Venezuela, proteste a Madrid contro l'intervento Usa

Leggi anche: Spagna, Sanchez: "Non riconosciamo l'intervento Usa in Venezuela."

Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I venezuelani in Spagna tornerebbero in patria dopo la caduta di Maduro?; Venezuela, rilasciati 99 detenuti politici. Ma non Trentini e Pilieri; Venezuela, sostenitori di Maduro in strada dopo attacco degli Usa; Crans-Montana, i primi attimi dopo l'incendio in un video sui social.

venezuela proteste madrid controMadrid, proteste contro il blitz Usa in Venezuela - Davanti all’ambasciata americana a Madrid, gruppi di manifestanti hanno condannato l’operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro. tg24.sky.it

venezuela proteste madrid controVenezuela, proteste a Madrid contro l'intervento Usa - (LaPresse) Domenica un gruppo di dimostranti si è riunito davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Madrid per protestare contro l'azione ... stream24.ilsole24ore.com

venezuela proteste madrid controAttacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli - Presidio davanti al consolato Usa di Cgil Milano, Anpi e Arci per denunciare l'intervento militare americano. rainews.it

Madrid, proteste contro il blitz Usa in Venezuela

Video Madrid, proteste contro il blitz Usa in Venezuela

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.