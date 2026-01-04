Venezuela proteste a Madrid contro l' intervento Usa

Domenica a Madrid si è svolta una manifestazione davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, organizzata da un gruppo di dimostranti. La protesta è rivolta all’intervento militare statunitense in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e al suo trasferimento a New York per un processo per traffico di droga. L’evento riflette le tensioni internazionali legate a questa operazione e il disappunto di alcuni cittadini.

Domenica un gruppo di dimostranti si è riunito davanti all' ambasciata degli Stati Uniti a Madrid per protestare contro l 'azione militare americana in Venezuela, con raid e la cattura del presidente Nicolas Maduro, portato a New York dove sarà processato per traffico di droga. La polizia spagnola ha monitorato la manifestazione, i partecipanti, che sventolavano bandiere venezuelane cubane e palestinesi, contestano quello che ritengono un intervento illegittimo in un Paese sovrano da parte dell'amministrazione Trump.

