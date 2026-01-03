Spagna Sanchez | Non riconosciamo l' intervento Usa in Venezuela

La Spagna ha dichiarato di non riconoscere il regime di Nicolas Maduro in Venezuela, mantenendo una posizione di non riconoscimento ufficiale. Tuttavia, il governo spagnolo ha precisato di opporsi anche a interventi esterni che violino il diritto internazionale e possano aggravare l’instabilità nella regione. Questa posizione riflette un approccio equilibrato, volto a rispettare i principi internazionali e a evitare ulteriori tensioni in un contesto già complesso.

