Spagna Sanchez | Non riconosciamo l' intervento Usa in Venezuela
La Spagna ha dichiarato di non riconoscere il regime di Nicolas Maduro in Venezuela, mantenendo una posizione di non riconoscimento ufficiale. Tuttavia, il governo spagnolo ha precisato di opporsi anche a interventi esterni che violino il diritto internazionale e possano aggravare l’instabilità nella regione. Questa posizione riflette un approccio equilibrato, volto a rispettare i principi internazionali e a evitare ulteriori tensioni in un contesto già complesso.
"La Spagna non ha riconosciuto il regime di Nicolas Maduro. Tuttavia, il Paese non riconoscerà nemmeno un intervento che violi il diritto internazionale e spinga la regione verso un orizzonte di incertezza e bellicismo". Lo dichiara via social network il premier spagnolo Pedro Sanchez, chiedendo a tutte le parti in causa di "pensare alla popolazione civile, di rispettare la carta delle Nazioni Unite e di articolare una transizione giusta e basata sul dialogo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
