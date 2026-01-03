Venezuela Palazzo Chigi | Azione militare esterna non è strada ma intervento difensivo legittimo

Il governo italiano afferma che l’azione militare esterna non è la soluzione per affrontare i regimi totalitari in Venezuela. Tuttavia, riconosce la legittimità di interventi difensivi in risposta a attacchi ibridi che minacciano la sicurezza nazionale. Questa posizione si inserisce nel rispetto della storica politica italiana e mira a distinguere tra intervento offensivo e difensivo in situazioni di crisi internazionale.

