Venezuela non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale | lo schema Trump piace a Russia e Cina

Il Venezuela, noto per le sue vaste riserve di petrolio, rappresenta un elemento chiave in uno scenario geopolitico complesso. Oltre alle risorse energetiche, il paese si inserisce in un contesto internazionale segnato da strategie di potere e interessi economici, coinvolgendo attori come Stati Uniti, Russia e Cina. Questo equilibrio di forze evidenzia come le risorse naturali siano solo uno degli aspetti di un più ampio mosaico geopolitico globale.

Gli interessi Usa sul petrolio del Venezuela: il greggio adatto alle raffinerie e l’Rbob che rende la benzina meno inquinante - Il Venezuela ha un prodotto che gli Usa miscelano con la verde per renderla meno nociva per l’ambiente e la salute. msn.com

Il petrolio del Venezuela, al centro di tutto - Il blocco completo di tutte le petroliere sottoposte a sanzioni dirette o provenienti dal Venezuela, ordinato mercoledì dal presidente statunitense Donald Trump, può causare enormi problemi ... ilpost.it

L’attacco di Trump al Venezuela è un tassello della guerra mondiale a pezzi per energia e materie prime, dal petrolio al coltan: basta mettere in fila i fatti. A cura del Direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato - facebook.com facebook

Il Venezuela e il petrolio: è numero 1 mondiale per le riserve, ma un nano nella produzione x.com

