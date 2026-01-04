Venezuela non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale | lo schema Trump piace a Russia e Cina
Il Venezuela, noto per le sue vaste riserve di petrolio, rappresenta un elemento chiave in uno scenario geopolitico complesso. Oltre alle risorse energetiche, il paese si inserisce in un contesto internazionale segnato da strategie di potere e interessi economici, coinvolgendo attori come Stati Uniti, Russia e Cina. Questo equilibrio di forze evidenzia come le risorse naturali siano solo uno degli aspetti di un più ampio mosaico geopolitico globale.
(Adnkronos) – Bastano 303 miliardi di barili di petrolio, la maggiore riserva al mondo, a spiegare l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela? Hanno un peso evidente ma sono un tassello di un mosaico più ampio, di un gigantesco risiko mondiale, in cui gli interessi strategici, strettamente legati a quelli economici, prevalgono su qualsiasi idea di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
