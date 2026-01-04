Venezuela Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn Rodriguez presidente ad interim Papa Leone | Rispettare sovranità e diritti umani

Aggiornamenti sul Venezuela: dopo l'attacco statunitense e l'arresto di Maduro, il presidente ad interim è Rodríguez. Maduro e la moglie si trovano nel carcere di Brooklyn. Il Papa Leone ha sottolineato l'importanza di rispettare la sovranità e i diritti umani nel contesto di questa crisi politica. Segui gli sviluppi più recenti sulla situazione venezuelana.

Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la vice Rodriguez sarà presidente ad interim Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Il destino di Maduro e della moglie Cilia in una cella del supercarcere di Brooklyn: «Tra i detenuti anche Mangione»; Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Attacco Usa in Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn. Rodriguez presidente ad interim. Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro ... fanpage.it

Concluso il trasferimento di Nicolás Maduro a New York: le prime parole pronunciate in carcere - Maduro in carcere a New York: trasferito al Metropolitan Detention Center insieme alla moglie, pronuncia le prime parole ammanettato e scortato dalla DEA. notizie.it

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it

Sky tg24. . Assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco, gli Usa gestiranno il pa - facebook.com facebook

EL LIBERTADOR Trump ordina il raid in Venezuela: arrestati Maduro e la moglie Crans-Montana, indagati i proprietari del locale Sinistra in piazza per difendere Hannoun La nostra prima pagina Siamo in edicola . . #roma #4gennaio #buongior x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.