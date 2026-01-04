Venezuela Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn la vice Rodriguez sarà presidente ad interim

Le ultime notizie sul Venezuela segnalano l’arresto di Nicolas Maduro e della moglie nel carcere di Brooklyn, mentre la vice presidente Rodriguez assume il ruolo di presidente ad interim. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulle conseguenze di questa situazione, innescata dall’azione degli Stati Uniti ordinata dall’amministrazione Trump.

Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim»

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Gli Usa hanno revocato le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, il Gallo e la prima combattente catturati dagli Usa dopo 13 anni al potere (all'ombra di Chavez): «Ma può essere stata un'uscita negoziata»; Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn.

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it