Blitz Usa in Venezuela almeno 40 i morti Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn La Corte Suprema | Rodriguez presidente ad interim

Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores, ora detenuti nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema venezuelana ha dichiarato Rodríguez come presidente ad interim. L’operazione ha causato almeno 40 morti, segnando un momento di forte tensione politica e militare nella regione.

Un’ operazione militare «senza precedenti» degli Stati Uniti in Venezuela ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores, trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn. Secondo il New York Times e fonti del governo di Caracas, il blitz avrebbe causato almeno 40 morti tra militari e civili. Donald Trump rivendica l’azione e annuncia: «Gestiremo il Paese fino alla transizione». Intanto, la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza. Maduro e la moglie sorpresi nel sonno. 🔗 Leggi su Open.online

