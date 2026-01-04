Venezuela l’intervista di Maduro poche ore prima della cattura | Orgogliosi del nostro Paese

Poche ore prima della sua cattura, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha rilasciato un’intervista al giornalista Ignacio Ramonet. In questa occasione, ha espresso il suo orgoglio per il Venezuela e la fiducia nel futuro del paese. L’intervista offre uno sguardo sulle sue ultime dichiarazioni prima degli eventi che hanno portato alla sua temporanea detenzione.

Poche ore prima di essere catturato, il leader venezuelano Nicolàs Maduro ha rilasciato un'intervista al giornalista Ignacio Ramonet. I due, insieme ad altri giornalisti, sono in auto. "Per i media occidentali in Venezuela non esiste la democrazia diretta", dichiara Maduro. E poi aggiunge: "Io sfido chiunque a venire a discutere con il nostro popolo, siamo orgogliosi di quello che stiamo costruendo".

