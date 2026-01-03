Venezuela le ultime immagini di Maduro prima della cattura | cosa dice

Ecco le ultime immagini di Nicolás Maduro prima della sua cattura, avvenuta in Venezuela. Le forze statunitensi hanno arrestato il presidente venezuelano con l'obiettivo di trasferirlo negli Stati Uniti per un processo. L'operazione militare a Caracas è stata condotta per garantire l'esecuzione del mandato di arresto. Questi eventi segnano un momento importante nella situazione politica venezuelana e internazionale.

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, è stato arrestato dalle forze americane perché venga processato negli Stati Uniti e l'operazione militare di questa notte a Caracas "e' stata dispiegata per proteggere e difendere chi stava eseguendo il mandato di arresto". Lo riferisce su X Mike Lee, senatore repubblicano dello Utah tra gli esponenti della base 'Maga' più oltranzista. Lee, che rappresenta la fazione isolazionista del 'Gop', in un precedente messaggio aveva lamentato che l'operazione contraddirebbe la linea non interventista dell'amministrazione Trump ma, in seguito, ha affermato di aver sentito il segretario di Stato, Marco Rubio, il quale gli avrebbe spiegato che l'attacco "ricadrebbe nell'autorità presidenziale sulla base dell'Articolo 2 della Costituzione per proteggere il personale Usa da una minaccia presente o imminente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

