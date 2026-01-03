Poche ore prima dell’annuncio dell’arresto di Maduro da parte delle forze statunitensi, il presidente venezuelano ha incontrato Qiu Xiaoqi, rappresentante speciale cinese per l’America Latina, a Caracas. Le immagini ufficiali mostrano l’incontro tra le parti, avvenuto in un momento di grande tensione politica e internazionale. Questo evento si inserisce in un quadro complesso di rapporti tra Venezuela, Cina e Stati Uniti, segnato da recenti sviluppi e decisioni strategiche.

Le immagini diffuse dalla presidenza venezuelana mostrano il presidente Nicolas Maduro mentre riceve Qiu Xiaoqi, rappresentante speciale del governo cinese per gli affari latinoamericani, a Caracas, poche ore prima che il presidente Donald Trump annunciasse che le forze statunitensi avevano catturato il leader venezuelano in un assalto su larga scala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, l’incontro tra Maduro e l’inviato cinese Qiu Xiaoqi poche ore prima dell’attacco americano

