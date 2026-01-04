Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez | Rilasciatelo è lui l’unico presidente del Venezuela

In un intervento televisivo, la vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez ha chiesto il rilascio immediato del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Rodriguez ha ribadito che Maduro è l’unico presidente legittimo del paese, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana. La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e internazionale.

La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez in diretta tv ha chiesto “il rilascio immediato del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores “, affermando che è “l’unico presidente del Venezuela”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez: “Rilasciatelo, è lui l’unico presidente del Venezuela” Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez Leggi anche: Maduro in carcere a Brooklyn, Delcy Rodriguez presidente ad interim. La Cina agli Usa: "Rilasciatelo immediatamente" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Delcy Rodriguez, la tigre in prima linea per la successione a Maduro; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, la vice presidente Rodriguez: “Il nostro unico presidente è Nicolas Maduro”; Delcy Rodriguez, chi è la 'tigre' vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim. Venezuela, la vice di Maduro Delcy Rodriguez presidente ad interim - (askanews) – In Venezuela il giorno dopo l’attacco Usa che ha portato alla cattura di Maduro, la vice Delcy Rodriguez è stata nominata presidente ad interim. askanews.it

Venezuela, chi è la vice di Maduro: il ritratto di Delcy Rodriguez - Nata a Caracas nel 1969, è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente dal 4 agosto 2017 al 14 giugno 2018. tg24.sky.it

Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

#Venezuela, la decisione della Corte Suprema: Delcy Rodriguez (vice di Maduro) presidente ad interim x.com

Chi è la ex vice di Maduro e nuova presidente venezuelana ad interim, che sembra non dispiacere agli Stati Uniti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.