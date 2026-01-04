Varriale punge | Spalletti avrà anche le barriere mobili ma di sicuro a Napoli… Il paragone del giornalista dopo Juve Lecce

Dopo il pareggio tra Juve e Lecce, Varriale ha commentato le differenze tra le squadre, sottolineando che, nonostante le barriere mobili, Napoli mostra un livello superiore. Il giornalista ha anche criticato la prestazione di David e ha sollevato dubbi sul rigore concesso, aprendo una discussione sull’andamento delle squadre di vertice e le decisioni arbitrali.

Varriale punge dopo Juve Lecce 1-1: confronto impietoso con le punte del Napoli, David bocciato e polemica sul rigore concesso. L’analisi. Il mezzo passo falso compiuto dalla Juventus tra le mura amiche contro il Lecce non ha lasciato indifferenti gli osservatori più attenti, scatenando un dibattito acceso sulla reale consistenza tecnica dell’organico bianconero. Il pareggio per 1-1, maturato in un clima di frustrazione per le occasioni gettate al vento, è stato analizzato con severità da Enrico Varriale. Il noto giornalista, attraverso un post pubblicato sul suo account X, ha messo il dito nella piaga, evidenziando come il problema principale di Luciano Spalletti non risieda nel gioco, ma nella qualità degli interpreti offensivi a sua disposizione rispetto al glorioso passato partenopeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale punge: «Spalletti avrà anche le barriere mobili ma di sicuro a Napoli…». Il paragone del giornalista dopo Juve Lecce Leggi anche: Ristrutturare casa sarà conveniente anche l'anno prossimo, ma i contributi per mobili e barriere architettoniche restano fuori dai piani del Governo. Tutti i dettagli della nuova Manovra Leggi anche: Spalletti alla Juve, Varriale commenta così: «Ha lo Scudetto del Napoli tatuato sulla pelle. Proverà ad imitare Conte per questo motivo» – FOTO Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Varriale punge Spalletti: "Ora ha le barriere mobili ma non attaccanti come Osimhen e Kvara" - Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio della Juventus contro il Lecce pungendo Luciano Spalletti per le sue dichiarazioni nel pre ... tuttonapoli.net

Varriale punge Spalletti: "Ora ha le barriere mobili ma non attaccanti come Osimhen e Kvara" x.com

Editoriale di Marco Travaglio - 24 Dicembre 2025 CHI PUNGE IL PORCOSPINO La notizia del terzo ufficiale russo che salta in aria a Mosca per un’autobomba in 12 mesi è stata accolta con entusiasmo dai nostri media. Rep: “Colpi spettacolari e omicidi: gli 00 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.