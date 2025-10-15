Ristrutturare casa sarà conveniente anche l' anno prossimo ma i contributi per mobili e barriere architettoniche restano fuori dai piani del Governo Tutti i dettagli della nuova Manovra

I l Governo ha deciso: il Bonus ristrutturazione non si tocca. Almeno per un altro anno. Nella Manovra 2026, al momento ancora in bozza, la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata, scongiurando il temuto taglio delle aliquote previsto inizialmente per il prossimo gennaio e puntando a dare ossigeno a un settore in affanno, dopo il brusco rallentamento registrato nel 2025. Ecologia, energia elettrica dal moto ondoso X Bonus ristrutturazione 2026: ultime notizie. La misura, che riguarda sia le prime che le seconde abitazioni, mantiene il tetto massimo di spesa agevolabile a 96. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ristrutturare casa sarà conveniente anche l'anno prossimo, ma i contributi per mobili e barriere architettoniche restano fuori dai piani del Governo. Tutti i dettagli della nuova Manovra

