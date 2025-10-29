Spalletti alla Juve, il giornalista Enrico Varriale ha commentato così la decisione del tecnico di ripartire dalla panchina bianconera. Un nuovo capitolo, una sfida affascinante e carica di significati. La Juve ha scelto Luciano Spalletti per uscire dalla crisi e ripartire. La notizia dell’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera, al posto dell’esonerato Igor Tudor, ha scatenato reazioni e commenti. Tra questi, quello del giornalista Enrico Varriale, che ha augurato buona fortuna all’allenatore, sottolineando la difficoltà dell’impresa e tracciando un parallelo suggestivo. In bocca al lupo a Luciano #Spalletti che proverà a dare una svolta a @juventusfc in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti alla Juve, Varriale commenta così: «Ha lo Scudetto del Napoli tatuato sulla pelle. Proverà ad imitare Conte per questo motivo» – FOTO