Baby vandali in azione al Cep rubano legna e distruggono attrezzatura sportiva di un' associazione

Manca sempre meno all'8 dicembre, giorno che dà l'avvio ufficiale alle festività natalizie. Ma che a Foggia viene associato anche alle tradizionali fanoje. Da anni, però, il confine tra tradizione, folklore e vandalismo più bieco, si è assottigliato sempre di più, a giudicare dai numerosi episodi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Baby vandali in azione al Cep, rubano legna e distruggono attrezzatura sportiva di un'associazione

