Vandali in azione all’alba | distruggono l’enorme pira in onore di Sant’Andrea

PRESICCE ACQUARICA – Vandali danno alle fiamme la pira in onore del santo patrono di Presicce e la distruggono. Hanno rovinato la festa in onore di Sant’Andrea i malviventi che, all’alba di oggi, hanno distrutto l’imponente catasta di legna raccolta dai campi che, come ogni anno, avrebbe dovuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

