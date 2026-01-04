Valentino Rossi e la famiglia celebrano il primo compleanno di Gabriella, la secondogenita. In occasione di questa ricorrenza, mamma Francesca ha condiviso una dedica affettuosa: “Un anno di te, amore mio piccolo”. La famiglia Rossi si riunisce per questo importante traguardo, simbolo di un anno ricco di affetto e nuove emozioni. La giornata rappresenta un momento speciale di gioia e di crescita per tutti.

Pesaro, 4 gennaio 2025 – Valentino Rossi festeggia oggi in famiglia il primo compleanno di Gabriella, la secondogenita. Su instagram l’immancabile dedica di mamma Francesca Sofia Novello: “Un anno di te, buon compleanno amore mio piccolo”. Un primo compleanno speciale, festeggiando a piedi nudi sulla sabbia, lontano dal freddo invernale e avvolti dal calore di una famiglia che non smette di far sognare i fan. Oggi, 4 gennaio 2026, la piccola Gabriella Rossi spegne la sua prima candelina e lo fa in uno scenario da favola: la Thailandia, dove papà Valentino, mamma Francesca Sofia e la sorellina Giulietta stanno trascorrendo le vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi e il primo compleanno di Gabriella, la dedica di mamma Francesca: “Un anno di te, amore mio piccolo”

