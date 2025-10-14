Valentino Rossi festa per i 32 anni della compagna Francesca Sofia Novello | look foto e quella dedica commovente

Pesaro, 14 ottobre 2025 - Giornate piene di festa per Valentino Rossi: due compleanni speciali in due giorni consecutivi. Domenica 12 ottobre è stato il compleanno della nipotina Angelina Luce, figlia di Luca Marini e Marta Vincenzi. E Il 13 ottobre ha spento 32 candeline la sua amata compagna Francesca Sofia Novello. Proprio la modella e influencer ha condiviso su Instagram le immagini piene di emozioni passate con il suo compagno Valentino Rossi e le figlie Giulietta e Gabriella. Torte, candeline e fiori per mamma Francesca che in ogni foto brilla di felicità. Fino allo scatto davanti alla torta con il Dottore: lui in maglietta bianca con un sorriso smagliante, lei elegantissima in abito nero, corto aderente e scollato che davanti all'obiettivo regala un sorriso dolce mente si appoggia alla sua dolce metà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

