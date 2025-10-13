Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi | Un anno di te

La piccola Angelina Luce ha spento una candelina. Il pilota Luca Marini e la moglie hanno postato una foto dolcissima sui social insieme alla loro bimba davanti a una grande torta: "Grazie per tutti i sorrisi che ci regali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"

In questa notizia si parla di: prima - festa

La prima Festa dell’Unità in Italia? Ma quale Emilia: a Mariano Comense, 80 anni fa, il raduno del Pci con le salamelle e il lambrusco

Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus

Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo

12 ottobre, si celebra Carlo Acutis: prima festa da santo Vai su Facebook

La prima festa dei giovani meloniani dopo lo scandalo di Fanpage ha come protagonista indiscusso Charlie Kirk. Meloni: "Era pericoloso perché era bravo a spiegare quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza" Di @a_luna1998 - X Vai su X

Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te" - Il pilota Luca Marini e la moglie hanno postato una foto dolcissima sui social insieme alla loro bimba davanti a una grande torta: "Grazie per tutti i ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Invita la città al compleanno del figlio autistico, oltre 100 persone alla festa: “Non mi aspettavo tanto amore” - Ha invitato tutta Padova alla festa del figlioletto autistico di 10 anni e l'invito è stato raccolto in breve tempo da moltissime famiglie che hanno portato ... Riporta fanpage.it