Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi | Un anno di te

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025

La piccola Angelina Luce ha spento una candelina. Il pilota Luca Marini e la moglie hanno postato una foto dolcissima sui social insieme alla loro bimba davanti a una grande torta: "Grazie per tutti i sorrisi che ci regali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di valentino rossi un anno di te

© Ilrestodelcarlino.it - Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"

