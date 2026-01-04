United Cup Italia-Svizzera 1-1 | Paolini ko poi super Cobolli batte Wawrinka Decide il doppio misto

La United Cup 2024 è iniziata con la sfida tra Italia e Svizzera. Dopo la sconfitta di Jasmine Paolini contro Bencic, Flavio Cobolli ha pareggiato i conti battendo Wawrinka. La decisione finale sarà presa dal doppio misto, che determinerà la squadra vincente. Una giornata di tennis che segna l’inizio della competizione internazionale.

(Adnkronos) – Al via la United Cup, con l'Italia che oggi, domenica 4 gennaio, affronta la Svizzera. Jasmine Paolini ha perso il primo match in singolare dell'Italia contro Belinda Bencic, mentre Flavio Cobolli ha vinto la sua partita contro Stan Wawrinka. Con una prestazione da incorniciare, l'azzurro ha avuto la meglio al tie-break del terzo.

