LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6 Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | vince la rossocrociata ora tocca a Cobolli!

Segui in tempo reale l’incontro tra Paolini e Bencic, concluso con la vittoria della svizzera. L’Italia si trova ora sotto nel punteggio contro la Svizzera nella United Cup 2026. Prossimo appuntamento con il match di Cobolli, che sfiderà Wawrinka alle 10.00. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione attraverso la nostra diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 12.13 Può terminare qui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è tra pochi minuti con la diretta testuale del match di Cobolli. Grazie mille per averci seguito! 12.13 Adesso l’Italia è costretta a vincere i due tie successivi, con Cobolli che sfiderà Wawrinka e con Errani e Vavassori che affronteranno lo svizzero campione Slam e Bencic. 12.11 Al servizio Paolini non ha giocato male, anzi: serve con il 75% di prime palle ma raccoglie solo il 50% dei punti, mentre Bencic serve all’86% e raccoglie il 59%. 🔗 Leggi su Oasport.it

