Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto ufficiale di Flavio Cobolli nella stagione 2026 avverrà domenica 4 gennaio a Perth, in occasione della United Cup tra Italia e Svizzera. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta TV, programma e opzioni di streaming per seguire l’incontro e gli eventi della manifestazione.

Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l’annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica 4 gennaio, quando scenderà in campo a Perth (Australia) in occasione della United Cup. L’evento per Nazionali miste, organizzato in maniera combinata da ATP e WTA, assegnerà punti per il ranking e l’azzurro cercherà di sfruttare al meglio l’occasione in vista di un auspicato ingresso nella top-20 della graduatoria mondiale. L’azzurro sarà il faro dell’Italia insieme a Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’auspicio che la squadra possa superare la fase a gironi e raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

cobolli wawrinka italia svizzera united cup 2026 orario tv programma streaming

© Oasport.it - Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

United Cup su , le rivali dell'Italia: tutto sulla Svizzera; Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming; Tennis, l'Italia a caccia del triplete in Australia: guida definitiva alla United Cup 2026; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli.

cobolli wawrinka italia svizzeraCobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l'annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica ... oasport.it

cobolli wawrinka italia svizzeraIl calendario 2026 dei tennisti italiani. Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Paolini: quando esordiranno e contro chi - Jannik va a caccia di altri record, Musetti non si vuole fermare, così come Cobolli. msn.com

cobolli wawrinka italia svizzeraUnited Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio - Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono arrivati a Perth per disputare la United Cup. sport.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.