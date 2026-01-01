Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 | orario tv programma streaming

Il debutto ufficiale di Flavio Cobolli nella stagione 2026 avverrà domenica 4 gennaio a Perth, in occasione della United Cup tra Italia e Svizzera. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta TV, programma e opzioni di streaming per seguire l’incontro e gli eventi della manifestazione.

Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l’annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica 4 gennaio, quando scenderà in campo a Perth (Australia) in occasione della United Cup. L’evento per Nazionali miste, organizzato in maniera combinata da ATP e WTA, assegnerà punti per il ranking e l’azzurro cercherà di sfruttare al meglio l’occasione in vista di un auspicato ingresso nella top-20 della graduatoria mondiale. L’azzurro sarà il faro dell’Italia insieme a Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’auspicio che la squadra possa superare la fase a gironi e raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming Leggi anche: Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. United Cup su , le rivali dell'Italia: tutto sulla Svizzera; Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming; Tennis, l'Italia a caccia del triplete in Australia: guida definitiva alla United Cup 2026; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli. Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l'annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica ... oasport.it

Il calendario 2026 dei tennisti italiani. Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Paolini: quando esordiranno e contro chi - Jannik va a caccia di altri record, Musetti non si vuole fermare, così come Cobolli. msn.com

United Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio - Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono arrivati a Perth per disputare la United Cup. sport.sky.it

Il duello #Alcaraz- #Cobolli finisce a sfottò e flessioni. L'eroe della Davis: "Un 2025 magico" Allenarsi insieme al numero uno del mondo per arrivare nella Top 10. È il piano, sicuramente ambizioso, di Flavio Cobolli in vista del prossimo anno, che sarà l’ultim x.com

Lo zio di Rafa Nadal senza mezzi termini sulla situazione del tennis attuale Ha poi anche aggiunto: “Ricordo che nell’era di Rafa, Roger e Novak c’erano grandi tennisti come Andy Murray, Del Potro, Wawrinka e Ferrer” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.