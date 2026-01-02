United Cup 2026 | Bencic e l’eterno Wawrinka gli avversari dell’Italia all’esordio Giocheranno anche il doppio misto?

Il 4 gennaio, presso la RAC Arena di Perth, l’Italia debutta alla United Cup 2026, una competizione internazionale di tennis a squadre miste. Tra gli avversari, Bencic e Wawrinka, due giocatori di lunga esperienza. Resta da confermare la partecipazione degli azzurri anche nel doppio misto, in un torneo che si preannuncia interessante per il panorama tennistico internazionale.

Il 4 gennaio, presso la RAC Arena di Perth (Australia), l’Italia avrà l’onore di esordire nell’edizione 2026 della United Cup, competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Sul cemento australiano, gli azzurri si confronteranno con la Svizzera in un incontro valido per il Gruppo C. Si preannuncia una partita interessante, nella quale gli azzurri dovranno prestare particolare attenzione ai loro avversari. La formazione italiana sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini saranno i punti di riferimento del team e i singolaristi designati per affrontare Stan Wawrinka e Belinda Bencic. 🔗 Leggi su Oasport.it

