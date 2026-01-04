La United Cup 2026 prosegue con la quarta giornata di gare, prevista per doman­i 5 gennaio. Gli appassionati potranno seguire gli incontri attraverso orari, programmi, copertura televisiva e streaming. Questa fase della competizione vede protagonisti i primi match delle squadre coinvolte, offrendo un’ulteriore opportunità di seguire da vicino le performance degli atleti e l’andamento del torneo.

Entra sempre più nel vivo la United Cup 2026 che domani, lunedì 5 gennaio, torna in campo per i match della quarta giornata. La competizione tennistica per nazioni che si gioca tra Sydney e Perth (Australia) propone un intenso programma caratterizzato da quattro incontri che sembrano offrire tutte le garanzie per uno spettacolo di alto livello. In apertura, alla RAC Arena, gli Stati Uniti affrontano la Spagna, l’orario di inizio è previsto alle 03:00 italiane. I detentori del titolo, trascinati dal tandem Fritz-Gauff, non vogliono correre rischi e puntano al successo per blindare l’ingresso tra le migliori otto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, programma di domani (5 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: United Cup 2026, programma di domani (2 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: United Cup 2026, programma di domani (3 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Tennis, è partita la United Cup: formula, calendario e dove vederla in tv; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli; United Cup 2026, Italia-Svizzera: a che ora e dove vedere in diretta Paolini-Bencic e Cobolli-Wawrinka.

Italia-Svizzera oggi in tv, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming - 0, nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, è il giorno dell'esordio ... oasport.it

United Cup diretta: segui Paolini, Cobolli e Vavassori-Errani. Tennis oggi LIVE - Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. corrieredellosport.it