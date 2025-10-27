Primo scivolone Union Dragons vittoriosi
Primo stop per l’Union Basket, i Dragons concedono il bis nella sesta giornata della serie C maschile. Cominciamo da chi ha vinto, ovvero dalla squadra allenata da Edoardo Banchelli, che dopo il solito avvio lento (primo quarto terminato con gli ospiti in vantaggio 20-15), è riuscita a far sua la partita contro il Fucecchio con un netto 80-65, confermando subito quanto di buono messo in mostra a Castelfiorentino. Il tabellino dei Dragons: Manfredini 12, Marini 12, Catalano 12, Balducci 20, Staino 5, Plutino, Smecca 7, Goretti 5, Ndoye 2, Pacini 5. Parziali: 15-20, 38-34, 59-51. Dopo quattro vittorie consecutive, ad Agliana è arrivata invece la prima sconfitta stagionale dell’ Union Basket, che nel finale ha subito la rimonta dei padroni di casa, che si sono imposti 77-75. 🔗 Leggi su Lanazione.it
