Union e Dragons Serve continuità

L'Union Basket, capolista della serie C di basket, affronta una fase di continuità sotto la guida di Pratesi, nonostante la recente sconfitta a Castelfiorentino. La squadra dimostra determinazione nel mantenere il comando del campionato, puntando a rafforzare la propria posizione e a consolidare il percorso verso obiettivi ambiziosi.

Pratesi al comando della serie C di basket. E questo nonostante la sconfitta patita dalla capolista Union Basket in quel di Castelfiorentino. I Dragons invece hanno battuto sul filo di lana Agliana e si sono riportati al secondo posto con Montevarchi, a due lunghezze dal vertice. "Abbiamo perso senza brillare – è il commento di coach Tommaso Paoletti all’ultimo kappaò della sua Union - e siamo consapevoli che dobbiamo migliorare tecnicamente e tatticamente, per poter competere maggiormente in questi tipi di partite. Senza brillare e senza esprimere al massimo il nostro potenziale però siamo andati anche sul più 5; io ripartirei da questo senza fare drammi e avvitarsi in pensieri negativi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

