Un uomo di 90 anni uccide la figlia 60enne nel Modenese

Un episodio di violenza si è verificato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha causato la morte della figlia di 60. L'intervento delle autorità ha portato alla scoperta dei fatti, ancora in fase di approfondimento. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Una donna di 60 anni è stata uccisa in un appartamento di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. A ucciderla, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il padre 90enne. Il movente e la dinamica del delitto non sono ancora chiari. Secondo quanto trapela, l'uomo avrebbe dei problemi cognitivi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione. Articolo in aggiornamento

Modena, uomo di 90 anni uccide la figlia 60enne: si indaga sul movente - Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. ilmessaggero.it

FLASH: Modena, uomo di 90 anni uccide la figlia a Castelnuovo Rangone. Dinamiche da ricostruire, indaga la polizia - A Castelnuovo Rangone un uomo di 90 anni è sospettato di aver tolto la vita alla figlia sessantenne. affaritaliani.it

