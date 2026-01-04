Uomo di 90 anni uccide la figlia di 60 a Modena | si indaga sui motivi

Un uomo di 90 anni è stato coinvolto in un episodio violento che ha portato alla morte della figlia di 60 anni a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e i motivi di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e si attende l’esito delle verifiche in corso.

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto - secondo le prime informazioni - è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. È possibile che l’anziano fosse seguito per patologie. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione. IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Feedpress.me

