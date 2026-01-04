A 90 anni uccide la figlia in casa | giallo sull’omicidio nel Modenese

Un episodio di cronaca ha scosso Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60. Le circostanze e le motivazioni dell’accaduto sono ancora da chiarire, lasciando spazio a un’indagine in corso. La notizia evidenzia una situazione complessa che richiede approfondimenti per comprendere i fatti e le eventuali cause di questo grave episodio.

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. È possibile che l'anziano fosse seguito per patologie. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.

