A 90 anni uccide la figlia in casa | giallo sull’omicidio nel Modenese

Un episodio di cronaca ha scosso Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60. Le circostanze e le motivazioni dell’accaduto sono ancora da chiarire, lasciando spazio a un’indagine in corso. La notizia evidenzia una situazione complessa che richiede approfondimenti per comprendere i fatti e le eventuali cause di questo grave episodio.

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. È possibile che l’anziano fosse seguito per patologie. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

