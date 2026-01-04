Nuovo riconoscimento per Elisa Wong, la figlia dell’ex consigliere comunale del Pd Marco Wong, il primo cinese eletto a Prato. Ha vinto il premio come miglior attrice in occasione della quarta edizione del Theta Short Film Festival (Tsff), il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi di ogni genere che mira a creare nuove connessioni e promuovere il confronto artistico tra autori emergenti. Elisa è protagonista di Emy Nails, cortometraggio del 2025 firmato dalla regista Camilla Carè della durata di dodici minuti, dedicato alla realtà invisibile delle onicotecniche, le figure specializzate nella cura e nella bellezza delle unghie, una di queste interpretata da Wong. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un premio per Elisa Wong. Per il corto Emy Nails

Leggi anche: Mini nails, maxi vibes: sono le short Christmas nails più cute della stagione

Leggi anche: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko: su YouTube il corto animato premio Oscar 2024

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un premio per Elisa Wong. Per il corto Emy Nails.

Un premio per Elisa Wong. Per il corto Emy Nails - Nuovo riconoscimento per Elisa Wong, la figlia dell’ex consigliere comunale del Pd Marco Wong, il primo cinese eletto a Prato. lanazione.it