War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko | su YouTube il corto animato premio Oscar 2024

Con l'inizio della stagione delle feste, il primo dicembre, gli autori mettono a disposizione su YouTube il bel corto War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, il corto animato premio Oscar 2024 ispirato a una celebre canzone natalizia di Lennon e Ono, per lanciare un'iniziativa benefica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko: su YouTube il corto animato premio Oscar 2024

