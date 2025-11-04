Chiuso per lavori l' ufficio postale di lungarno Gambacorti

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori interni all’ufficio postale di lungarno Gambacorti 3 a Pisa che resterà chiuso da giovedì 6 novembre. Lo rende noto Poste Italiane.Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

