Ufficio postale chiuso da mesi a Bucchianico
È dal 16 settembre che l'ufficio postale di Bucchianico è chiuso per rifacimento ambienti. La riapertura era prevista per il 24 ottobre, ma ancora siamo in alto mare, con i lavori che continuano e non finiscono mai. Intanto, a noi residenti di Bucchianico tocca andare a Chieti o a Ripa Teatina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UFFICIO POSTALE DI ARBOREA - AVVISO TEMPORANEA VARIAZIONE SEDE Dall'11 al 14 novembre l'ufficio postale di Arborea sarà trasferito nella sede provvisoria di via Piemonte 11 a Marrubiu. #PosteItaliane - facebook.com Vai su Facebook
Longiano, ufficio postale chiuso per due mesi - Poste di Longiano da qualche giorno sotto i ferri. Lo riporta corrierecesenate.it
Dopo un mese di lavori, riapre l'Ufficio Postale di Minori: presto il nuovo Postamat - Dopo circa un mese di chiusura per lavori di ammodernamento, l'Ufficio Postale di Minori ha ripreso regolarmente il servizio da lunedì 4 novembre. Si legge su ilvescovado.it
Lavori di ammodernamento: chiude per due mesi l’ufficio postale in paese - L'ufficio postale di Poste Italiane a Sorano, in provincia di Grosseto, chiude per i lavori del "Progetto Polis" ... Da msn.com