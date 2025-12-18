Natale Capodanno ed Epifania 20 milioni di italiani in viaggio | l' esodo delle feste

Le festività natalizie portano con sé un grande fermento di viaggi e momenti di condivisione. Con circa 19,3 milioni di italiani pronti a partire, l’esodo delle feste si apre verso destinazioni diverse, tra tradizioni, riposo e incontri familiari. Un momento di attesa e di emozioni, che trasforma le strade e le autostrade in veri e propri percorsi di ritorno alle radici e di nuove avventure.

© Leggo.it - Natale, Capodanno ed Epifania, 20 milioni di italiani in viaggio: l'esodo delle feste Pronti, via. Gli italiani si preparano a trascorrere le vacanze di Natale con la valigia in mano. Sono 19,3 milioni quelli che si metteranno in viaggio nel periodo compreso fra Natale e.

Natale e Befana fanno muovere l’Italia, quasi 20 milioni in viaggio e il turismo interno torna protagonista - Dati Federalberghi fotografano le feste 2025: più partenze, soggiorni più lunghi e una netta preferenza per le mete nazionali ... giornalelavoce.it

Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade - 15 milioni di veicoli in strada tra 20 dicembre e 6 gennaio: dettaglio per giorni e regioni, coi consigli per evitare il traffico di Natale e Capodanno ... missionline.it

