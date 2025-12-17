Festività di fine anno oltre 19 milioni di italiani in viaggio | boom del turismo interno

Durante le festività di fine anno, oltre 19 milioni di italiani si sposteranno tra Natale, Capodanno ed Epifania, confermando un crescente interesse per il turismo interno. Questa importante mobilitazione rappresenta un boom per il settore turistico nazionale, con numeri che evidenziano la voglia di scoprire le bellezze del nostro paese durante le festività.

Le partenze tra Natale, Capodanno ed Epifania. Saranno 19 milioni e 270 mila gli italiani in viaggio durante le festività di fine anno. È quanto emerge da un'indagine condotta da Tecnè per Federalberghi, che fotografa un periodo caratterizzato da una forte mobilità, soprattutto all'interno dei confini nazionali. Nel dettaglio, 7 milioni e 860 mila persone partiranno per Natale, mentre 4 milioni e 500 mila sceglieranno di viaggiare a Capodanno. Per l' Epifania sono previste 990 mila partenze, mentre la cosiddetta "vacanza lunga", che comprende almeno due festività, coinvolgerà 5 milioni e 870 mila italiani.

