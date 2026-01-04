Turismo come cambia l’ospitalità | Cala la domanda negli alberghi Boom degli affitti brevi e diffusi

Il settore turistico in Italia e in Umbria sta attraversando una fase di trasformazione, con un calo della domanda negli alberghi tradizionali e un aumento degli affitti brevi e diffusi. Questa evoluzione riflette cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori e nelle modalità di fruizione del territorio, influenzando l’offerta e l’organizzazione delle destinazioni turistiche. Un mutamento che richiede nuove strategie per adattarsi alle nuove esigenze del mercato.

Cambiano tempi, modi e stili del turismo in Italia e in Umbria. Una trasformazione che non riguarda solo il numero delle imprese, ma il modo stesso in cui il territorio intercetta e organizza la domanda vacanziera. È quanto emerge dal report di Unioncamere con la collaborazione della Camera di Commercio dell’Umbria, basato sui dati del Registro delle imprese al terzo trimestre 2025 e sul confronto con il terzo trimestre 2021. Dentro questo scenario, l’Umbria mostra un profilo definito e riconoscibile, collocandosi a metà strada tra le regioni a più alta intensità turistica e quelle che faticano ad agganciare la nuova domanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo, come cambia l’ospitalità : "Cala la domanda negli alberghi . Boom degli affitti brevi e diffusi" Leggi anche: Chiudono gli alberghi, boom degli affitti brevi: così cambia il turismo (anche) a Terni Leggi anche: Come cambia il turismo a Milano: stabili gli alberghi tradizionali ma c’è il boom degli alloggi brevi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Turismo, come cambia l’ospitalità : "Cala la domanda negli alberghi . Boom degli affitti brevi e diffusi" - Province di Perugia e di Terni a velocità diverse. msn.com

Turismo, l’Italia cambia pelle: alberghi in calo, più affitti brevi (42%), tiene la ristorazione x.com

Cicloturismo, il viaggio che cambia ritmo al turismo: dati, tendenze e nuove geografie della bici Il cicloturismo ha smesso da tempo di essere una nicchia per appassionati. Oggi è un indicatore chiaro di come stanno cambiando i comportamenti di viaggio, le as - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.