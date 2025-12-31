Cambia il volto dell' accoglienza | meno alberghi e boom di affitti brevi

Il settore dell’accoglienza in Italia sta attraversando un cambiamento significativo, con una diminuzione degli alberghi e un aumento degli affitti brevi. I dati aggiornati al 30 settembre 2025 evidenziano questa trasformazione, che interessa anche il territorio di Verona. Un nuovo scenario che riflette le evoluzioni nelle preferenze dei turisti e nelle modalità di soggiorno, segnando un punto di svolta nel panorama turistico nazionale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.