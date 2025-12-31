Cambia il volto dell' accoglienza | meno alberghi e boom di affitti brevi
Il settore dell’accoglienza in Italia sta attraversando un cambiamento significativo, con una diminuzione degli alberghi e un aumento degli affitti brevi. I dati aggiornati al 30 settembre 2025 evidenziano questa trasformazione, che interessa anche il territorio di Verona. Un nuovo scenario che riflette le evoluzioni nelle preferenze dei turisti e nelle modalità di soggiorno, segnando un punto di svolta nel panorama turistico nazionale.
I dati aggiornati al 30 settembre 2025 delineano un quadro di profondo mutamento per l'offerta turistica italiana, con riflessi particolarmente evidenti sul territorio di Verona. Secondo l'analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere, il panorama dell'accoglienza sta vivendo una divergenza sempre. 🔗 Leggi su Veronasera.it
