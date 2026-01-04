Tragedia in provincia di Modena 90enne uccide la figlia

Una tragica vicenda si è verificata oggi a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia, una donna di 60 anni. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sta ora al vaglio delle autorità competenti.

Tragedia oggi in provincia di Modena, dove una donna di 60 anni è stata uccisa dal padre 90enne in un appartamento di Castelnuovo Rangone. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe dei problemi cognitivi dovuti all'età. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia Sassuolo.

