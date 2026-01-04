Tragedia in provincia di Modena 90enne uccide la figlia

Una tragica vicenda si è verificata oggi a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia, una donna di 60 anni. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sta ora al vaglio delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Tragedia oggi in provincia di Modena, dove una donna di 60 anni è stata uccisa dal padre 90enne in un appartamento di Castelnuovo Rangone. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe dei problemi cognitivi dovuti all'età. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia Sassuolo.

Un 90enne uccide la figlia in provincia di Modena - L'uomo, probabilmente affetto da alcune patalogie, avrebbe aggredito e ucciso la figlia sessantenne a Castelnuovo Rangone ... tg24.sky.it

Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia - Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali ... fanpage.it

